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Общество

Поезд Деда Мороза прибыл на вокзал в Пскове

30.12.2022 09:37|ПсковКомментариев: 0

Поезд Деда Мороза прибыл на вокзал в Пскове утром 30 декабря. Железнодорожный состав на платформе встречали юные псковичи и их родители, пишет «МК в Пскове»

Фото здесь и далее: Александр Елисеев 

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков поблагодарил Деда Мороза за возможность приехать и поздравил жителей и гостей областного центра с наступающими праздниками.

Отметим, те, кому не хватило билетов, могут посетить бесплатные три вагона поезда. Поезд состоит из 12 тематически брендированных вагонов. В них по Октябрьской железной дороге едут Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их команда. Путешествие поезда началось 22 октября, а его протяжённость превысила 33 тысячи километров. Вернётся в родной Великий Устюг Дед Мороз 14 января.

 

Помимо концертной программы, юные жители и гости областного центра смогут пройти квест в вагоне «Сказочная деревня», посетить кабинет Деда Мороза и пообщаться с главным зимним персонажем. В заключение всем детям предложат выпить чаю в вагоне-буфете «Бабушки Зимы» и получить сладкий подарок.

Планируется, что остановка поезда в Пскове продлится 6 часов, до 15.00. Далее поезд отправится в Санкт-Петербург.

Теги: #псков #дед мороз
Источник: Псковская Лента Новостей
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