Общество

За 10 минут раскупили билеты на поезд Деда Мороза в Псковской области

Билеты на поезд Деда Мороза в Псковской области раскупили за 10 минут. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«29 и 30 декабря в Великих Луках и Пскове волшебный поезд Деда Мороза. Билеты на посещение поезда были раскуплены в течение 10 минут», - написал губернатор.

Он также напомнил, что в парке Строителей появилась «Дача Деда Мороза». Вход на площадку, где представлено большое количество фотозон, горка для катания детей и фудтрак с горячими напитками, – бесплатный. В самой даче посетители могут встретиться с Дедом Морозом, который расскажет о своей жизни, проведет небольшой квест и «даже научит небольшому волшебству», добавил Михаил Ведерников. Стоимость посещения самой дачи – 700 рублей, в цену билета включен сладкий подарок.

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На данный момент в городе продолжают работу два катка. В Летнем саду вход от 130 рублей, в Финском парке – вход бесплатный, там же можно посетить сказочный парк фонарей.