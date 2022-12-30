Общество

Игорь Иванов: За год произошло много свершений в профсоюзной жизни региона

С наступающим Новым годом и Рождеством жителей Псковской области поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного света профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного света профессиональных союзов

«Дорогие друзья! Позвольте поздравить всех вас с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством! Много свершений за год произошло в профсоюзной жизни региона. Заключён ряд договоров и соглашений, укрепилось профсоюзное движение, созданы новые первичные организации. Диалог с социальными партнёрами находится на высоком уровне, что позволяет решать многие сложные вопросы», - отметил Игорь Иванов.

Профсоюзные здравницы и базы отдыха в Псковской области в 2022 году приняли десятки тысяч отдыхающих, все профсоюзные заявки на отдых и оздоровление были удовлетворены в полном объёме.

«В наступающем году хочу пожелать всем мира, здоровья, добра, счастья и благополучия! С праздником вас, дорогие псковичи!» - добавил председатель Псковского обсовпрофа.