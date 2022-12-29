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Общество

О графике работы постов таможенного управления в новогодние праздники рассказали псковичам

30.12.2022 12:39|ПсковКомментариев: 0

Центры электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни (Северо-Западный и Балтийский таможенные посты) с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года будут работать как обычно, без выходных, и оформлять декларации на товары ежедневно с 9.00 до 21.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В эти дни частично изменяется график работы внутренних постов региона. При необходимости по заявлению участников ВЭД работа таможенных постов, функционирующих по сокращенному графику,  может быть продлена.

В круглосуточном режиме продолжат работать таможенные посты в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска Выборгской, Кингисеппской и Псковской таможен, а также таможенный пост «Аэропорт Пулково». Частично изменится работа пограничных таможенных постов в регионах деятельности Мурманской и Карельской таможен.

С режимом работы каждого таможенного поста в новогодние праздники можно ознакомиться на официальном сайте Северо-Западного таможенного управления в разделе «Деятельность» – «Работа пунктов пропуска».

Теги: #таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
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