Общество

О графике работы постов таможенного управления в новогодние праздники рассказали псковичам

Центры электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни (Северо-Западный и Балтийский таможенные посты) с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года будут работать как обычно, без выходных, и оформлять декларации на товары ежедневно с 9.00 до 21.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В эти дни частично изменяется график работы внутренних постов региона. При необходимости по заявлению участников ВЭД работа таможенных постов, функционирующих по сокращенному графику, может быть продлена.

В круглосуточном режиме продолжат работать таможенные посты в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска Выборгской, Кингисеппской и Псковской таможен, а также таможенный пост «Аэропорт Пулково». Частично изменится работа пограничных таможенных постов в регионах деятельности Мурманской и Карельской таможен.

С режимом работы каждого таможенного поста в новогодние праздники можно ознакомиться на официальном сайте Северо-Западного таможенного управления в разделе «Деятельность» – «Работа пунктов пропуска».