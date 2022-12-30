Общество

Псковских военнослужащих поздравили активистки «Женского движения Единой России»

Российские военнослужащие, участники специальной военной операции, проходящие лечение в псковском военном госпитале, получили поздравления с Новым годом от активисток партийного проекта «Женское движение Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

«Более 100 раненых накануне Нового года получили подарки, теплые пожелания, улыбки и заботу. Активистки партийного проекта вручили им сладкие подарки, мандарины и вязанные своими руками вещи, в том числе носки, рукавицы и шарфы, а также открытки ручной работы. К "Женскому движению" присоединились женщины из правительства Псковской области, которые тоже подготовили защитникам подарки к Новому году», - рассказали в пресс-службе.

Для военнослужащих организовали концертную программу.

«Мы вас поддерживаем. Мы вас любим. Мы хотим вам передать частичку доброго, хорошего настроения, чтобы вам было немножко легче, немножко веселее, и вы быстрее шли на поправку», - отметила одна из организаторов акции, активист партийного проекта «Женское движение Единой России», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко во время вручения подарков.