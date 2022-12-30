Общество

Полицейский Дед Мороз поздравил детей из многодетных семей в Псковском районе

Полицейский Дед Мороз поздравил детей из многодетных семей в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото: ОМВД по Псковскому району

В преддверии новогодних праздников в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции отдела МВД России по Псковскому району поздравили детей из многодетных семей, проживающих в деревнях Лопатово, Быстрецово, Родина.

На прощание Дед Мороз вручил сладкие подарки, а ребята в свою очередь рассказали полицейским новогодние стихотворения.