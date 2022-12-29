Второкласснику с лопнувшим аппендиксом не вызвали скорую помощь в великолукской школе

Учащемуся 2-го класса школы №7 в Великих Луках в образовательном учреждении не оказали медицинскую помощь и не вызвали скорую медпомощь после того, как у мальчика случилось воспаление аппендикса. Соответствующую жалобу на сайте губернатора Псковской области опубликовала мать ребёнка.
«21 декабря мой сын, ученик 2 "б" класса школы №7, поскользнулся на мокром полу и упал, лопнул аппендицит, ребёнку стало плохо, медика в школе нет, скорую не вызвали! Позвонили мне, матери, я приехала в течение 10 минут, вызвала скорую, сразу поехали в больницу, экстренно сделали операцию! Это что за отношение к детям? Почему не среагировали? Промедление могло стоить жизни ребёнку!» - написала женщина на сайте главы региона.
На обращение отреагировал глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он проинформировал, что по данному факту в школе провели служебную проверку, взяли объяснения с директора школы Н. И. Демиховской, классного руководителя 2 «б» класса А. А. Грановской, дежурного учителя М. В. Мироновой. Также проверяющие просмотрели записи с камер видеонаблюдения школы. Для мамы ребёнка организовали встречу с и. о. начальника управления образования администрации города Великие Луки И. Ю. Репях.
«Факт отсутствия медицинского работника в школе №7 подтверждён. Фельдшер школы Петроченко Наталья Николаевна отсутствовала на рабочем месте в связи с болезнью, что подтверждается открытым электронным больничным листом на сайте Госуслуг. Однако информация об отсутствии медицинского работника в школе не была своевременно доведена до директора школы, в связи с чем замещение работника не произведено», - отметил Андрей Беляев.
Специалисты управления образования изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенными по периметру и в коридорах школы, но подтверждение или опровержение факта падения детей в этот день не выявлено.
Установлено, что на третьем уроке у мальчика усилились боли в животе, на данный факт обратила внимание классный руководитель, она незамедлительно довела данную информацию до матери ребёнка и посоветовала ей обратиться к врачу.
«Вместе с тем факт плохого самочувствия ребёнка не был доведён до администрации школы, что повлекло за собой неоказание медицинской помощи в школе (вызов скорой помощи в школу)», - пояснил Андрей Беляев.
По результатам служебной проверки администрации образовательного учреждения указали на необходимость:
Также данный вопрос вынесут для рассмотрения на совещание руководителей при и. о. начальника управления образования администрации города Великие Луки.
Управление образования администрации города издало приказ о применении дисциплинарного взыскания в отношении директора средней школы №7.
«Управление образования администрации города Великие Луки обеспокоено сложившейся ситуацией. Управление образования на связи с мамой мальчика. 28 ребёнок выписан из больницы, его состояние удовлетворительное, стабильное. Данные вопросы и эффективность работы администрации школы №7 по данному вопросу находится на постоянном контроле со стороны управления образования», - добавил Андрей Беляев.