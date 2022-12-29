Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Газ в быту
работа «Псковэнергосбыта» на каникулах
новое в недвижимости
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Политические итоги-2022
Новая «Пчёлка» в Пскове
лонгрид кушать подано
100 псковских миллионеров
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
экватор в облсовпрофе
Новогодняя акция на Geely
Господин Рейтингомер
карта скидок от профсоюза
Бюджет по 15 округу на 2023 год
рост тарифов
 
 
 
ещё Общество 29.12.2022 10:2121 Музей «Россия – моя история» расположится в кампусе ПсковГУ 30.12.2022 14:220 Почти 20 вакансий предлагают псковичам на электромашиностроительном заводе 30.12.2022 14:080 «Прессинг»: Итоги года на медиаполяне Псковской области. ВИДЕО 30.12.2022 13:470 Туман с видимостью менее 500 метров сохранится местами по Псковской области 30.12.2022 13:420 Псковский губернатор исполнил новогодние мечты детей в рамках «Елки желаний» 30.12.2022 13:360 Врач рассказала о влиянии стресса на кожу человека
 
 
 
Самое популярное 28.12.2022 12:474 100 псковских миллионеров. Сводный рейтинг за 12 лет 28.12.2022 12:571 В Пскове запустили движение по Троицкому мосту. ВИДЕО 23.12.2022 15:069 Василий Осипов покидает пост вице-губернатора Псковской области 26.12.2022 17:130 Автобусы поедут по Троицкому мосту в Пскове с 29 декабря 28.12.2022 16:445 Путин пообещал приехать на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Второкласснику с лопнувшим аппендиксом не вызвали скорую помощь в великолукской школе

30.12.2022 13:22|ПсковКомментариев: 1

Учащемуся 2-го класса школы №7 в Великих Луках в образовательном учреждении не оказали медицинскую помощь и не вызвали скорую медпомощь после того, как у мальчика случилось воспаление аппендикса. Соответствующую жалобу на сайте губернатора Псковской области опубликовала мать ребёнка.

«21 декабря мой сын, ученик 2 "б" класса школы №7, поскользнулся на мокром полу и упал, лопнул аппендицит, ребёнку стало плохо, медика в школе нет, скорую не вызвали! Позвонили мне, матери, я приехала в течение 10 минут, вызвала скорую, сразу поехали в больницу, экстренно сделали операцию! Это что за отношение к детям? Почему не среагировали? Промедление могло стоить жизни ребёнку!» - написала женщина на сайте главы региона.

На обращение отреагировал глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он проинформировал, что по данному факту в школе провели служебную проверку, взяли объяснения с директора школы Н. И. Демиховской, классного руководителя 2 «б» класса А. А. Грановской, дежурного учителя М. В. Мироновой. Также проверяющие просмотрели записи с камер видеонаблюдения школы. Для мамы ребёнка организовали встречу с и. о. начальника управления образования администрации города Великие Луки И. Ю. Репях.

«Факт отсутствия медицинского работника в школе №7 подтверждён. Фельдшер школы Петроченко Наталья Николаевна отсутствовала на рабочем месте в связи с болезнью, что подтверждается открытым электронным больничным листом на сайте Госуслуг. Однако информация об отсутствии медицинского работника в школе не была своевременно доведена до директора школы, в связи с чем замещение работника не произведено», - отметил Андрей Беляев.

Специалисты управления образования изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенными по периметру и в коридорах школы, но подтверждение или опровержение факта падения детей в этот день не выявлено.

Установлено, что на третьем уроке у мальчика усилились боли в животе, на данный факт обратила внимание классный руководитель, она незамедлительно довела данную информацию до матери ребёнка и посоветовала ей обратиться к врачу.

«Вместе с тем факт плохого самочувствия ребёнка не был доведён до администрации школы, что повлекло за собой неоказание медицинской помощи в школе (вызов скорой помощи в школу)», - пояснил Андрей Беляев.

По результатам служебной проверки администрации образовательного учреждения указали на необходимость:

  • ежедневного и своевременно проводить мониторинг наличия работников школы, в том числе и медицинского работника, для принятия необходимых мер по замене отсутствующих работников;
  • рассмотреть вопрос о применении дисциплинарного взыскания в отношении классного руководителя 2 «б» класса за несвоевременное информирование администрации школы о сложившийся ситуации, что повлекло за собой неоказание своевременной медицинской помощи ребёнку в школе;
  • провести разъяснительную работу с коллективом школы о необходимости своевременного информирования администрации о всех внештатных ситуациях для принятия оперативных решений.

Также данный вопрос вынесут для рассмотрения на совещание руководителей при и. о. начальника управления образования администрации города Великие Луки.

Управление образования администрации города издало приказ о применении дисциплинарного взыскания в отношении директора средней школы №7.

«Управление образования администрации города Великие Луки обеспокоено сложившейся ситуацией. Управление образования на связи с мамой мальчика. 28 ребёнок выписан из больницы, его состояние удовлетворительное, стабильное. Данные вопросы и эффективность работы администрации школы №7 по данному вопросу находится на постоянном контроле со стороны управления образования», - добавил Андрей Беляев. 

Теги: #великие луки #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как проведёте новогодние выходные?
В опросе приняло участие 154 человека
30.12.2022, 14:220 Почти 20 вакансий предлагают псковичам на электромашиностроительном заводе 30.12.2022, 14:150 Почти в два раза больше крупных фестивалей проведут в Псковской области в 2023 году 30.12.2022, 14:080 «Прессинг»: Итоги года на медиаполяне Псковской области. ВИДЕО 30.12.2022, 14:020 В рубель: Нравится, не нравится – новый год, красавица!
30.12.2022, 13:550 Псковские пенсионеры отдали мошенникам более 150 тысяч рублей 30.12.2022, 13:470 Туман с видимостью менее 500 метров сохранится местами по Псковской области 30.12.2022, 13:420 Псковский губернатор исполнил новогодние мечты детей в рамках «Елки желаний» 30.12.2022, 13:360 Врач рассказала о влиянии стресса на кожу человека
30.12.2022, 13:310 Названы даты проведения эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове в 2023 году 30.12.2022, 13:221 Второкласснику с лопнувшим аппендиксом не вызвали скорую помощь в великолукской школе 30.12.2022, 13:091 Псковский «Экопром» объявил героями года сотрудников, спасших щенка 30.12.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» о проектах и планах псковской Театрально-концертной дирекции
30.12.2022, 12:572 Оторванные пальцы и химические ожоги: как петарды калечат детей в Псковской области 30.12.2022, 12:450 Подсветка появилась на великолукском спорткомплексе «Айсберг» 30.12.2022, 12:390 О графике работы постов таможенного управления в новогодние праздники рассказали псковичам 30.12.2022, 12:264 «Мужчина, ну не нужны тебе эти духи»: пскович едва не оставил без подарка жену из-за ошибки на почте
30.12.2022, 12:220 В полиции не подтвердили информацию о ДТП в Псковском районе 30.12.2022, 12:180 Блогер из Великих Лук объявил награду в 1 млн рублей за жену, похожую на Уэнсдей 30.12.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» об итогах года на медиаполяне Псковской области 30.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 30 декабря
30.12.2022, 11:560 «Единая Россия»: В 2023 году по программе капремонта сдадут более 1,5 тысяч школ 30.12.2022, 11:410 Автоклубы передали в четыре района Псковской области  30.12.2022, 11:390 «Привет из прошлого» получат сотрудники псковского МЧС и хлебокомбината 30.12.2022, 11:300 Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2022 году
30.12.2022, 11:210 Молоко с новой фермы «Ажово» начали продавать в магазинах «Деревня Соловьи» 30.12.2022, 11:170 Жителя Палкино поймали с угнанным автомобилем в Псковском районе 30.12.2022, 11:130 «Обратный отсчет»: О ярких проектах и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области 30.12.2022, 11:080 Мосгортранс продаст две закрытые базы отдыха в Псковской области
30.12.2022, 10:540 После падения сосульки на генерал-лейтенанта МЧС возбудили уголовное дело 30.12.2022, 10:510 Завершено строительство первой очереди новой магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия нового поколения» 30.12.2022, 10:510 Пункт выдачи заказов продают в Пскове за 500 тысяч рублей 30.12.2022, 10:490 Псковичей приглашают выставку к 100-летию образования СССР
30.12.2022, 10:460 Эвакуированный из блокадного Ленинграда ищет информацию о приютившей его семье в Псковской области 30.12.2022, 10:410 В ответе за тех, кого приручили 30.12.2022, 10:390 «Прессинг»: Итоги года на медиаполяне Псковской области 30.12.2022, 10:330 В России полностью сгорел ретропоезд 1944 года
30.12.2022, 10:290 Росавиация продлила режим ограничения полетов до 8 января 2023 года 30.12.2022, 10:181 Кирпичи обвалились с объекта культурного наследия в Пскове 30.12.2022, 10:140 Великолучанин избил человека на железнодорожном мосту и попал под суд 30.12.2022, 10:012 К 100-летию образования СССР: Советский Союз — тюрьма народов или общество социальной справедливости?
30.12.2022, 09:500 Псковские следователи поздравили с Новым годом детей-сирот 30.12.2022, 09:400 Математическую модель для избавления от пробок создают в России 30.12.2022, 09:370 Поезд Деда Мороза прибыл на вокзал в Пскове 30.12.2022, 09:280 Об угрозах для смартфона в Новый год предупредил эксперт
30.12.2022, 09:200 Умерла модельер Вивьен Вествуд 30.12.2022, 09:180 За 10 минут раскупили билеты на поезд Деда Мороза в Псковской области 30.12.2022, 09:020 Нарколог дал рекомендации по употреблению алкоголя на Новый год 30.12.2022, 08:490 Количество некачественных гаджетов увеличилось в России
30.12.2022, 08:370 Гараж с автомобилем внутри сгорел в Псковском районе 30.12.2022, 08:260 Налог с вкладов россиянам впервые начислят по итогам 2023-го года 30.12.2022, 08:120 Псковская область заняла второе место на всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» 30.12.2022, 07:530 Финал проекта с участием педагога из Великих Лук покажут 6 января
30.12.2022, 07:350 В России хотят усилить контроль над пищевыми добавками 30.12.2022, 07:170 О погоде в новогоднюю ночь на Северо-Западе России рассказали синоптики 30.12.2022, 06:580 Столетие со дня образования СССР исполняется 30 декабря 29.12.2022, 22:110 Заводы по производству щебня и сжиженного природного газа появятся в Псковской области
29.12.2022, 22:070 Умер легендарный футболист Пеле 29.12.2022, 21:430 Российский регион-лидер по количеству туристов в 2022 году назвали туроператоры 29.12.2022, 21:290 Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах 29.12.2022, 21:110 Учёные выяснили, какой витамин снижает риск переломов в пожилом возрасте
29.12.2022, 20:500 Андрей Турчак провёл первое заседание координационной группы по вопросам СВО 29.12.2022, 20:360 Полицейские Дед Мороз и Снегурочка призвали не допускать пьяной езды в праздники 29.12.2022, 20:200 Более 160 км дорог отремонтировали по нацпроекту в Псковской области 29.12.2022, 20:000 Псковичей приглашают на всероссийский конкурс лучшего благоустройства двора зимой
29.12.2022, 19:481 Политические итоги-2022 29.12.2022, 19:400 «Учинить следствие звездочёту-предсказателю» смогут псковичи в канун Рождества 29.12.2022, 19:312 Умер композитор Эдуард Артемьев 29.12.2022, 19:201 Россиянам рассказали о веганских вариантах блюд новогоднего меню
29.12.2022, 19:000 Событийный календарь на 2023 год представил Туристский информационный центр Псковской области 29.12.2022, 18:400 Почти 3,5 тысячи псковичей приняли участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности 29.12.2022, 18:270 Дед Мороз специального назначения поздравил детей в Печорах 29.12.2022, 18:150 Как избежать дефицита йода в организме, объяснил эндокринолог
29.12.2022, 18:000 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Я вам песенку спою про Новый год... 29.12.2022, 17:490 Полицейские обеспечили безопасность детей во время губернаторской елки 29.12.2022, 17:400 Toyota и Mitsubishi столкнулись на улице Конной в Пскове 29.12.2022, 17:350 2022-й — гори в аду
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru