Общество

Второкласснику с лопнувшим аппендиксом не вызвали скорую помощь в великолукской школе

Учащемуся 2-го класса школы №7 в Великих Луках в образовательном учреждении не оказали медицинскую помощь и не вызвали скорую медпомощь после того, как у мальчика случилось воспаление аппендикса. Соответствующую жалобу на сайте губернатора Псковской области опубликовала мать ребёнка.

«21 декабря мой сын, ученик 2 "б" класса школы №7, поскользнулся на мокром полу и упал, лопнул аппендицит, ребёнку стало плохо, медика в школе нет, скорую не вызвали! Позвонили мне, матери, я приехала в течение 10 минут, вызвала скорую, сразу поехали в больницу, экстренно сделали операцию! Это что за отношение к детям? Почему не среагировали? Промедление могло стоить жизни ребёнку!» - написала женщина на сайте главы региона.

На обращение отреагировал глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он проинформировал, что по данному факту в школе провели служебную проверку, взяли объяснения с директора школы Н. И. Демиховской, классного руководителя 2 «б» класса А. А. Грановской, дежурного учителя М. В. Мироновой. Также проверяющие просмотрели записи с камер видеонаблюдения школы. Для мамы ребёнка организовали встречу с и. о. начальника управления образования администрации города Великие Луки И. Ю. Репях.

«Факт отсутствия медицинского работника в школе №7 подтверждён. Фельдшер школы Петроченко Наталья Николаевна отсутствовала на рабочем месте в связи с болезнью, что подтверждается открытым электронным больничным листом на сайте Госуслуг. Однако информация об отсутствии медицинского работника в школе не была своевременно доведена до директора школы, в связи с чем замещение работника не произведено», - отметил Андрей Беляев.

Специалисты управления образования изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенными по периметру и в коридорах школы, но подтверждение или опровержение факта падения детей в этот день не выявлено.

Установлено, что на третьем уроке у мальчика усилились боли в животе, на данный факт обратила внимание классный руководитель, она незамедлительно довела данную информацию до матери ребёнка и посоветовала ей обратиться к врачу.

«Вместе с тем факт плохого самочувствия ребёнка не был доведён до администрации школы, что повлекло за собой неоказание медицинской помощи в школе (вызов скорой помощи в школу)», - пояснил Андрей Беляев.

По результатам служебной проверки администрации образовательного учреждения указали на необходимость:

ежедневного и своевременно проводить мониторинг наличия работников школы, в том числе и медицинского работника, для принятия необходимых мер по замене отсутствующих работников;

рассмотреть вопрос о применении дисциплинарного взыскания в отношении классного руководителя 2 «б» класса за несвоевременное информирование администрации школы о сложившийся ситуации, что повлекло за собой неоказание своевременной медицинской помощи ребёнку в школе;

провести разъяснительную работу с коллективом школы о необходимости своевременного информирования администрации о всех внештатных ситуациях для принятия оперативных решений.

Также данный вопрос вынесут для рассмотрения на совещание руководителей при и. о. начальника управления образования администрации города Великие Луки.

Управление образования администрации города издало приказ о применении дисциплинарного взыскания в отношении директора средней школы №7.

«Управление образования администрации города Великие Луки обеспокоено сложившейся ситуацией. Управление образования на связи с мамой мальчика. 28 ребёнок выписан из больницы, его состояние удовлетворительное, стабильное. Данные вопросы и эффективность работы администрации школы №7 по данному вопросу находится на постоянном контроле со стороны управления образования», - добавил Андрей Беляев.