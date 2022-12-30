Общество

Опубликован график работы Псковской городской поликлиники в новогодние праздники

Опубликован график работы Псковской городской поликлиники – структурного подразделения №1 (улица Кузнецкая, 19) – в праздничные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

31 декабря поликлиника работает по графику рабочей субботы с 9:00 до 15:00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике).

1 января действует график праздничного дежурства с 9:00 до 15:00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, выездные бригады,

вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике).

2 января – график праздничного дежурства с 9:00 до 16:00 (приём терапевта, офтальмолога, УЗД, рентген-кабинет, процедурный кабинет, КДЛ, кабинет функциональной диагностики, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 9:00 до 14:00).

3 января – график праздничного дежурства с 9:00 до 16:00 (приём терапевта, офтальмолога, невролога, травматолога, рентген-кабинет, уролог, процедурный кабинет, лаборатория, кабинет функциональной диагностики, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 9.00 до 14.00).

4 января – график праздничного дежурства с 9:00 до 16:00 (приём терапевта, кабинет маммографии, рентген-кабинет, процедурный кабинет, КДЛ, кабинет функциональной диагностики, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 9:00 до 14:00).

5 января – график праздничного дежурства с 9:00 до 16:00 (приём терапевта, невролога, рентген-кабинет, процедурный кабинет, КДЛ, кабинет функциональной диагностики, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 9:00 до 14:00).

6 января – график праздничного дежурства с 9:00 до 16:00 (приём терапевта, УЗД, кабинет маммографии, рентген-кабинет, процедурный кабинет, КДЛ, кабинет функциональной диагностики, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 9:00 до 14:00).

7 января 2023 – график праздничного дежурства с 9:00 до 14:00 (приём терапевта, хирурга, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике).

8 января – график праздничного дежурства с 9:00 до 14:00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, выездные бригады,

вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал»).

9 января будет рабочим днём. Телефоны поликлиники №1: 66-53-54 – регистратура; 66-53-57, 66-53-58 – вызов врача на дом.