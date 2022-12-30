Общество

Петр Крупеня встретился с детьми войны в преддверии Нового года

В преддверии Нового года руководитель СУ СК РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня встретился с детьми войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Встреча состоялась в готовящемся к открытию новом помещении музея, созданного бывшими узниками фашистских концлагерей, живущими в Пскове.

Петр Крупеня осмотрел экспозицию, о которой рассказала председатель региональной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» Раиса Кузина, и поделился впечатлением. По его мнению, история каждого человека, лишенного в годы войны детства, трогает до глубины души.

В продолжение встречи перед детьми войны выступила ученица 4 класса одной из псковских школ Татьяна со стихотворением Константина Симонова «Сын артиллериста», в основу сюжета которого положен реальный рассказ о людях, с честью защищающих свою Родину.

Завершилась встреча поздравлением с наступающими праздниками и вручением новогодних подарков.