Менее пяти новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

3 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 931 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 8 пациентов, всего – 123 784. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 959 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
Псков –41273/0
Великие Луки –18266/0
Бежаницкий район –1613/0
Великолукский район –2857/0
Гдовский район –2257/0
Дедовичский район –3110/0
Дновский район –1024/0
Красногородский район –1145/0
Куньинский район –1072/0
Локнянский район –1220/2
Невельский район –5669/0
Новоржевский район –1353/0
Новосокольнический район –3307/0
Опочецкий район –3843/1
Островский район –6102/0
Палкинский район –1282/0
Печорский район –2985/0
Плюсский район –1986/0
Порховский район –4573/0
Псковский район –9726/0
Пустошкинский район –1596/0
Пушкиногорский район –1812/0
Пыталовский район –1926/0
Себежский район –3012/0
Стругокрасненский район –2127/0
Усвятский район –749/0.