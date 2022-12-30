Общество

Менее пяти новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

3 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 931 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 8 пациентов, всего – 123 784. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 959 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

Псков –41273/0

Великие Луки –18266/0

Бежаницкий район –1613/0

Великолукский район –2857/0

Гдовский район –2257/0

Дедовичский район –3110/0

Дновский район –1024/0

Красногородский район –1145/0

Куньинский район –1072/0

Локнянский район –1220/2

Невельский район –5669/0

Новоржевский район –1353/0

Новосокольнический район –3307/0

Опочецкий район –3843/1

Островский район –6102/0

Палкинский район –1282/0

Печорский район –2985/0

Плюсский район –1986/0

Порховский район –4573/0

Псковский район –9726/0

Пустошкинский район –1596/0

Пушкиногорский район –1812/0

Пыталовский район –1926/0

Себежский район –3012/0

Стругокрасненский район –2127/0

Усвятский район –749/0.