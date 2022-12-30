Общество

Александр Козловский: Пусть Новый год принесёт уверенность в будущем

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом и Рождеством. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

Видео: Александр Козловский / Telegram

«Дорогие земляки! От всего сердца, от лица партии «Единая Россия» Псковской области поздравляю вас с Новым 2023-им годом и Рождеством Христовым! Пусть и этот год станет годом нашей победы! 2022 год проверял нас на прочность, испытывал мужество, дружбу, сплоченность, любовь к Родине, самоотверженность и добросердечие», – отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что партия «Единая Россия» всегда рядом с жителями региона.