Общество

2022 год вместил в себя множество исторических событий – Борис Елкин

Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с наступающим Новым годом. Видеопоздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

Видео: Борис Елкин / Telegram

«Уходящий 2022 год не был простым. Он вместил в себя множество исторических событий, которые нам еще предстоит осознать. Однако, уже сегодня мы с вами понимаем, что наша страна - это единый народ, который готов встать на защиту тех, кто в этом нуждается. Этот год был наполнен неопределенностью и силой духа, горестью утрат и гордостью за тех, кто доблестно выполняет свой долг. Этот год сплотил нас и показал, что только вместе мы готовы решать самые сложные задачи и созидать», – отметил глава города.

Борис Елкин напомнил, что Новый год - это время чудес.

«Время, когда мы можем позволить себе мечтать, загадывать желания, ставить перед собой самые невероятные цели и находить силы на новые свершения. Хочу пожелать в новом 2023 году всем жителям нашего города крепкого здоровья, счастья и жизненных сил. Чтобы в каждом доме царили мир и благополучие, а наши сердца были наполнены теплом и любовью», – добавил он.