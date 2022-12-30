Общество

«Экопром» поздравил псковичей с наступающим 2023 годом

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») поздравил жителей Псковской области с Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Уходящий год был полон решающих событий, успехов и испытаний, новых встреч и событий, которые помогли нам стать лучше и получить новый опыт. На наших глазах преображается внешний облик области. Все более комфортными для жизни, труда, учебы и отдыха становятся наши города и деревни. В будущем году мы продолжим работать над тем, чтобы каждый человек в нашем огромном регионе, независимо от того, живет он в крупном городе или далеком поселке, мог любоваться чистыми улицами, дворами и живописными пейзажами», - говорится в сообщении.

Как отметили в филиале регионального оператора по обращению с ТКО, главным достоянием были и остаются люди - доброжелательные, ответственные, чуткие и внимательные, которые переживают за экологию, чистоту и порядок.

«Сегодня мы выражаем благодарность всем жителям за совместную работу в этом направлении. Пусть следующий год принесет вам и вашим семьям только радость и исполнение заветных желаний. Пусть в вашем окружении будут только верные друзья, а в доме звучит только веселый смех. Мы желаем вам мира, добра, здоровья и благополучия! В уходящем году мы старались сделать наш регион чище, а вашу жизнь комфортнее! Наслаждайтесь праздником, а мы позаботимся о чистоте Ваших дворов! С Новым годом!» - поздравили псковичей в компании.