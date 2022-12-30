Общество

Эксперт дал совет россиянам, как уберечь средства от мошенников при онлайн-покупках

Россиянам, чтобы уберечь свои средства от мошенников во время новогоднего онлайн-шопинга, стоит завести дополнительную карту, на которой будут храниться лишь небольшие суммы, и установить по ней лимит на снятие, сообщил генеральный директор «Яндекс 360» Владимир Русинов.

По его словам, в преддверии новогодних праздников растет число фишинговых и спам-атак. Пользователям нужно быть особенно бдительными, чтобы не попасться на удочку злоумышленников и не заразить свой смартфон вирусом.

«Для этого достаточно соблюдать несколько основных правил онлайн-безопасности... Для онлайн-шопинга лучше завести отдельную карту, например, виртуальную. На ней можно держать небольшие суммы, а также установить суточные лимиты на снятие», - сказал эксперт РИА Новости.

Владимир Русинов добавил, что также не стоит переходить по сомнительным ссылкам. Это касается не только мессенджеров, почтовых ящиков и соцсетей, но и рекламных баннеров на сайтах. «Внимательно проверяйте адрес сайта в адресной строке перед тем, как вводить данные для оплаты. Убедитесь, что это безопасная страница», - подчеркнул он.

Не стоит забывать и о безопасности устройства. Защитное программное обеспечение заблокирует попытку перейти на фишинговый сайт или вредоносные рекламные баннеры, а также вовремя «поймает банковский троянец», если тот попытается проникнуть в гаджет пользователя.

«Если смартфон заражен шпионскими программами, этими данными могут воспользоваться злоумышленники. Хотя мессенджеры постоянно обновляют свои системы безопасности, блокируя потенциально небезопасные ссылки и файлы, мошенники также не сидят на месте и совершенствуют свои методы и опасное ПО», - резюмировал эксперт.