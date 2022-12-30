Общество

Диетолог назвала новогодние блюда, которые нельзя держать на столе всю ночь

Многие праздничные блюда очень быстро портятся при комнатной температуре, поэтому их нельзя оставлять на столе до утра, предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Любые заправленные салаты – прекрасная питательная среда для болезнетворных бактерий. Даже в холодильнике их хранят не более 12 часов, а если они стоят на столе, при комнатной температуре, то нужно съедать их как можно быстрее. Часа два-три они могут простоять, не больше. Тем более, когда много гостей, в помещении может быть душно. Особенно опасны салаты, которые содержат рыбу или морепродукты, они очень быстро портятся, и отравление может быть тяжелым. То же самое касается салатов, где есть яйца, мясо, молочные продукты. Новый год обычно предполагает бутерброды с икрой – и икра быстро портится», – уточнила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

Десерты и фруктовые нарезки при комнатной температуре тоже становятся питательной средой для размножения патогенных микроорганизмов, продолжила диетолог.

«Различные торты и пирожные с кремом очень коварны. На вид они могут быть симпатичными, но приводят к серьезным отравлениям. Многие уповают на то, что невозможно отравиться фруктами. Но если их нарезать и залить, например, взбитыми сливками, там тоже могут прекрасно развиваться микроорганизмы, которые потом приведут к неприятным последствиям. Все эти продукты достаточно опасны, хранить их без холодильника на новогоднем столе можно максимум два-три часа», – добавила Елена Соломатина.

Чтобы избежать опасных для здоровья последствий, подавать блюда на новогодний стол следует порционно, рекомендует она.

«Подавайте все порционно: съели, достали из холодильника салат, заправили и подали следующую порцию. Также не заправляем и держим в холодильнике нарезанные фрукты. Торты тоже заранее не достаем, держим в холодильнике до наступления подачи десерта», – посоветовала Елена Соломатина.

Нарезка сухой колбасы, твердый сыр, целые фрукты и овощи не испортятся вне холодильника за два-три часа, но могут потерять внешний вид, стать обветренными и вялыми, заключила диетолог.