Диетолог назвала новогодние блюда, которые нельзя держать на столе всю ночь

Многие праздничные блюда очень быстро портятся при комнатной температуре, поэтому их нельзя оставлять на столе до утра, предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
«Любые заправленные салаты – прекрасная питательная среда для болезнетворных бактерий. Даже в холодильнике их хранят не более 12 часов, а если они стоят на столе, при комнатной температуре, то нужно съедать их как можно быстрее. Часа два-три они могут простоять, не больше. Тем более, когда много гостей, в помещении может быть душно. Особенно опасны салаты, которые содержат рыбу или морепродукты, они очень быстро портятся, и отравление может быть тяжелым. То же самое касается салатов, где есть яйца, мясо, молочные продукты. Новый год обычно предполагает бутерброды с икрой – и икра быстро портится», – уточнила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
Десерты и фруктовые нарезки при комнатной температуре тоже становятся питательной средой для размножения патогенных микроорганизмов, продолжила диетолог.
«Различные торты и пирожные с кремом очень коварны. На вид они могут быть симпатичными, но приводят к серьезным отравлениям. Многие уповают на то, что невозможно отравиться фруктами. Но если их нарезать и залить, например, взбитыми сливками, там тоже могут прекрасно развиваться микроорганизмы, которые потом приведут к неприятным последствиям. Все эти продукты достаточно опасны, хранить их без холодильника на новогоднем столе можно максимум два-три часа», – добавила Елена Соломатина.
Чтобы избежать опасных для здоровья последствий, подавать блюда на новогодний стол следует порционно, рекомендует она.
«Подавайте все порционно: съели, достали из холодильника салат, заправили и подали следующую порцию. Также не заправляем и держим в холодильнике нарезанные фрукты. Торты тоже заранее не достаем, держим в холодильнике до наступления подачи десерта», – посоветовала Елена Соломатина.
Нарезка сухой колбасы, твердый сыр, целые фрукты и овощи не испортятся вне холодильника за два-три часа, но могут потерять внешний вид, стать обветренными и вялыми, заключила диетолог.