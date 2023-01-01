Общество

В Псковской области не допустили происшествий в новогоднюю ночь

Сотрудники подразделений управления Росгвардии по Псковской области совместно с органами внутренних дел обеспечили в регионе охрану общественного порядка и общественную безопасность в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«Благодаря бдительности росгвардейцев и полиции, чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено», - отметили в ведомстве.

Для незамедлительного реагирования и оказания помощи гражданам, экипажи вневедомственной охраны Росгвардии продолжают нести службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме, сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии оказывают содействие полиции в охране общественного порядка на территории города Пскова.