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Общество

Вступил в силу указ об увеличении численности Вооруженных сил России

01.01.2023 10:00|Псков

Вступил в силу указ президента России Владимира Путина № 575 от 25 августа 2022 года об увеличении численности отечественных вооруженных сил.

Согласно тексту документа, штатная численность устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, в их рядах — 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих, пишет РИА Новости.

Для реализации этого пункта указа Минобороны планируется выделить бюджетные ассигнования из федерального бюджета.

На итоговой коллеги Минобороны, которая прошла 21 декабря 2022 года, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что для гарантированного выполнения задач по обеспечению безопасности государству необходимо довести общую численность военнослужащих Вооруженных сил России до 1,5 миллиона, а число контрактников — до 695 тысяч человек. К концу этого года численность военнослужащих по контракту увеличится до 521 тысяч человек.

Кроме того, отмечал на коллегии министр, в числе мер по укреплению безопасности страны предлагается поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет.

Теги: #армия
Источник: Псковская Лента Новостей
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