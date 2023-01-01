Общество

В России с начала новогодних каникул выросло число пострадавших от злоупотребления алкоголем

В России с начала новогодних каникул выросло число пострадавших от злоупотребления алкоголем. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

«Это ДТП, пожары в жилых домах, травмы, связанные с применением пиротехники. Среди пострадавших в эти дни много детей», – отмечается в сообщении.

По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, за первые сутки 2023 года произошло 955 пожаров, большинство из которых в жилых домах; пострадали 230 человек, в том числе 19 детей. 56 человек погибли.

Медицинская служба по всей стране работает в круглосуточном, усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренными пациентам, число которых в праздники растет.

«Призываю всех ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью близких, не омрачать светлые новогодние и рождественские праздники происшествиями с тяжкими последствиями, которых можно легко избежать, выбрав ответственное и рациональное поведение, соблюдая меры предосторожности и правила дорожного движения, в том числе скоростной режим, отказавшись от алкоголя. Это зависит от каждого из нас», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.