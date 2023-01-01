Общество

Комету сфотографировал астроном в небе над Псковом

Комету C/2022 E3 (ZTF) сфотографировал псковский астроном Пётр Митрофанов. Снимок он опубликовал в группе «Астро Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«Первая астрофотосъемка года псковских любителей астрономии состоялась уже на второе утро нового 2023 года. После захода Луны с 5:20 было чуть более 2 часов темного времени до рассвета, в течении которого удалось поснимать комету, благодаря прояснениям, которые появились уже ночью», – отметил Петр Митрофанов.

В настоящее время комета расположена в созвездии Северной Короны.

Комета C/2022 E3 (ZTF) движется к внутренней части Солнечной системы, постепенно становясь все ярче. 1

2 января 2023 года она достигнет перигелия, то есть максимально приблизится к Солнцу: расстояние между кометой и звездой составит 1,11 астрономических единицы.

1 февраля 2023 года она пролетит рядом с Землей на расстоянии 0,28 а.е. Именно в это время будет лучше всего наблюдать комету, так как она достигнет максимальной яркости около 5 зв. величины (и даже, возможно ярче). Предполагается, что к тому времени комету можно будет наблюдать в бинокль и по некоторым прогнозам, даже невооруженным глазом.