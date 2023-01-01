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Общество

Регулярное употребление майонеза вызывает зависимость – российский диетолог

02.01.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Промышленный майонез содержит консерванты. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, жир в сочетании с солью и сахаром несет вред, а регулярное употребление майонеза и вовсе может формировать зависимость.

Также переедание этого продукта вызывает задержку жидкости в организме, что может привести к обострению метаболических проблем и к набору веса. Помимо этого, может развиться аллергическая реакция, цитирует специалиста ТАСС.

Диетолог рекомендовала при приготовлении новогодних блюд изготавливать майонез самостоятельно. «За 10 минут вы сделаете двухлитровую банку майонеза, которой вам хватит на все праздники. Но это будет натуральный продукт», — резюмировала специалист.

Теги: #здоровое питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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