Общество

Страховые пенсии проиндексированы 144 тысячам жителей Псковской области

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 4,8%. В Псковской области индексация коснулась более чем 144,7 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном отделении Социального фонда России.

Фиксированная выплата и пенсионный коэффициент, входящие в страховую пенсию, составили 7 567,33 рубля и 123,77 рубля соответственно.

У каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавка к ней после индексации.

В среднем в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров Псковской области увеличились на 922 руб. (с 19 213 руб. до 20 135 руб.).

В том числе:

Средний размер страховой пенсии по старости составил 20 754 руб. (увеличение на 951 руб.),

Средний размер страховой пенсии по инвалидности составил 11 841 руб. (увеличение на 542 руб.),

Средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца составил 14 191 руб. (увеличение на 650 руб.).

Напомним, что в 2022 году страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены в январе на 5,9%, а в феврале доиндексированы по поручению Президента до 8,6%. В результате двух повышений страховая пенсия по старости в среднем увеличилась с января на 1,45 тыс. рублей в месяц и составила почти 19 тыс. рублей.

1 июня 2022 года пенсии неработающих пенсионеров были дополнительно проиндексированы на 10%. Средний размер выплат по старости увеличился на 1,8 тыс. рублей до 20,8 тыс. рублей.

Телефон контакт-центра регионального Отделения СФР: 8(800)600-01-76 (звонок бесплатный).