Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Новогодняя акция на Geely
работа «Псковэнергосбыта» на каникулах
лонгрид кушать подано
карта скидок от профсоюза
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Бюджет по 15 округу на 2023 год
100 псковских миллионеров
Политические итоги-2022
рост тарифов
Новая «Пчёлка» в Пскове
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
экватор в облсовпрофе
новое в недвижимости
Газ в быту
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Общество 01.01.2023 09:000 Страховые пенсии по старости вырастут в России с 1 января 03.01.2023 12:420 Страховые пенсии проиндексированы 144 тысячам жителей Псковской области 03.01.2023 12:030 Псковская область вошла в топ-5 на Северо-Западе по доступности отдыха на Рождество 03.01.2023 11:460 Объединенные клиентские службы Соцфонда будут работать 4 января 03.01.2023 11:330 Россиянам с детьми рассказали о дополнительной выплате 03.01.2023 11:160 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Спасем жизнь вместе»
 
 
 
Самое популярное 28.12.2022 12:474 100 псковских миллионеров. Сводный рейтинг за 12 лет 28.12.2022 12:571 В Пскове запустили движение по Троицкому мосту. ВИДЕО 28.12.2022 16:447 Путин пообещал приехать на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря 27.12.2022 11:452 Новогодняя ярмарка в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 27.12.2022 20:320 Ушла из жизни преподаватель физической культуры в ПсковГУ Елена Тарасова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Страховые пенсии проиндексированы 144 тысячам жителей Псковской области

03.01.2023 12:42|ПсковКомментариев: 0

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 4,8%. В Псковской области индексация коснулась более чем 144,7 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном отделении Социального фонда России.

Фиксированная выплата и пенсионный коэффициент, входящие в страховую пенсию, составили 7 567,33 рубля и 123,77 рубля соответственно.

У каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавка к ней после индексации.

В среднем в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров Псковской области увеличились на 922 руб. (с 19 213 руб. до 20 135 руб.).

В том числе:

Средний размер страховой пенсии по старости составил 20 754 руб. (увеличение на 951 руб.),

Средний размер страховой пенсии по инвалидности составил 11 841 руб. (увеличение на 542 руб.),

Средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца составил 14 191 руб. (увеличение на 650 руб.).

Напомним, что в 2022 году страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены в январе на 5,9%, а в феврале доиндексированы по поручению Президента до 8,6%. В результате двух повышений страховая пенсия по старости в среднем увеличилась с января на 1,45 тыс. рублей в месяц и составила почти 19 тыс. рублей.

1 июня 2022 года пенсии неработающих пенсионеров были дополнительно проиндексированы на 10%. Средний размер выплат по старости увеличился на 1,8 тыс. рублей до 20,8 тыс. рублей.

Телефон контакт-центра регионального Отделения СФР: 8(800)600-01-76 (звонок бесплатный).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как проведёте новогодние выходные?
В опросе приняло участие 205 человек
03.01.2023, 12:420 Страховые пенсии проиндексированы 144 тысячам жителей Псковской области 03.01.2023, 12:300 В России резко упала заболеваемость гриппом и ОРВИ 03.01.2023, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез» 03.01.2023, 12:030 Псковская область вошла в топ-5 на Северо-Западе по доступности отдыха на Рождество
03.01.2023, 11:460 Объединенные клиентские службы Соцфонда будут работать 4 января 03.01.2023, 11:330 Россиянам с детьми рассказали о дополнительной выплате 03.01.2023, 11:160 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Спасем жизнь вместе» 03.01.2023, 10:590 Дед Мороз посохом избил прохожего за нерассказанный стишок
03.01.2023, 10:500 «Коммунальный ликбез»: О просвещении в сфере ЖКХ 03.01.2023, 10:400 Любимые новогодние традиции псковичей выявили эксперты 03.01.2023, 10:220 Известный гонщик и шоумен погиб в аварии со снегоходом 03.01.2023, 10:130 Полиция просит помочь в установлении местонахождения Алексея Семенова
03.01.2023, 10:010 Неисправность печи стала причиной пожара в жилом доме 03.01.2023, 09:440 Где и когда будут массово проверять водителей в Пскове, сообщили в ГИБДД 03.01.2023, 09:312 Эксперты рассказали, как псковичи хотят изменить свою жизнь в 2023 году 03.01.2023, 09:140 Новогодний бал состоится в Псковском кремле 3 января
03.01.2023, 08:550 Синий цвет и пожелание счастья: высчитано «среднестатистическое» поздравление с Новым годом 03.01.2023, 08:460 О неблагоприятном природном явлении предупредили жителей Псковской области 03.01.2023, 08:320 Старинную колядку про волка-помощника включили в новогоднее представление в «Михайловском» 03.01.2023, 08:160 Россиянам разъяснили изменения в правилах доставки пенсий
02.01.2023, 22:003 «Чебурашка» поставил рекорд по кассовым сборам российских фильмов 02.01.2023, 21:402 Регулярное употребление майонеза вызывает зависимость – российский диетолог 02.01.2023, 21:272 Три больших игровых комплекса появятся в Пскове 02.01.2023, 20:554 Пскович вышел на прогулку с лопатой и решил устроить флешмоб. ВИДЕО
02.01.2023, 20:380 Власти Риги вводят отложенный из-за пандемии туристический налог 02.01.2023, 20:220 Итоги деятельности подвело движение Street Workout Pskov 02.01.2023, 19:590 Токсиколог предупредил россиян о вредных способах борьбы с похмельем 02.01.2023, 19:260 Комету сфотографировал астроном в небе над Псковом
02.01.2023, 18:540 Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за снега с дождём 02.01.2023, 18:280 Минобороны сообщило о гибели 63 военных России в ходе ракетного удара ВСУ по Макеевке 02.01.2023, 18:150 Ещё 11 человек избавились от COVID-19 за сутки в Псковской области 02.01.2023, 18:070 Раскрыты способы помочь пострадавшему от «выстрелившей» пробки от шампанского
02.01.2023, 17:540 Полонезу и мазурке обучат псковичей на новогоднем балу в Приказной палате 02.01.2023, 17:410 Магазин открылся в новопостроенном корпусе гостиницы при Псково-Печерском монастыре 02.01.2023, 17:263 Чайный сервиз и музыкальный центр похитил бездомный из дачи в Порховском районе 02.01.2023, 17:032 В России с начала новогодних каникул выросло число пострадавших от злоупотребления алкоголем
02.01.2023, 16:550 Росгвардейцы поздравили с Новым годом родственников бойцов, погибших в Северо-Кавказском регионе 02.01.2023, 16:270 Концерт органной музыки состоится в Пскове в сочельник 02.01.2023, 16:080 Экоактивисты облили краской здание итальянского Сената в Риме 02.01.2023, 15:510 «Любителям попариться в бане» дали советы по безопасности в псковском МЧС
02.01.2023, 15:330 «Постскриптум»: Итоги 2022 года. ВИДЕО 02.01.2023, 15:171 Российским школьникам хотят разрешить бесплатные поездки на транспорте зимой 02.01.2023, 14:591 Товары собственного производства на 90 млрд рублей отгрузили в Великих Луках за 10 месяцев 02.01.2023, 14:320 О неблагоприятном природном явлении предупредили псковичей
02.01.2023, 14:100 «ГорДозор»: Обновленный Троицкий мост - что понравилось, а что вызвало вопросы. ВИДЕО 02.01.2023, 13:510 Владимир Путин наградил медицинских работников из Псковской области 02.01.2023, 13:440 Пьяный россиянин угнал карету скорой помощи, чтобы покатать подруг 02.01.2023, 13:360 Прокурор Псковской области награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
02.01.2023, 13:260 До +6°C, мокрый снег и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области 3 января 02.01.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 02.01.2023, 12:501 Ангелы и Царь Ирод: вертепное представление сегодня впервые сыграют в «Михайловском» 02.01.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»
02.01.2023, 12:210 Святочные гуляния, бал и тур для гурманов: как провести новогодние праздники в Псковской области 02.01.2023, 12:030 «Постскриптум»: Итоги 2022 года 02.01.2023, 12:010 Физики заявили, что открытие бутылки шампанского вызывает ударную волну 02.01.2023, 11:390 Как встречали Новый год красноармейцы, расскажут псковичам в Музее Победы
02.01.2023, 11:170 Россиянам назвали способ спасти елку от осыпания 02.01.2023, 10:590 «ГорДозор»: Обновленный Троицкий мост - что понравилось, а что вызвало вопросы 02.01.2023, 10:530 Более 180 тонн мандаринов прошли фитосанитарный контроль в Псковской области 02.01.2023, 10:320 Великолучанина в черной толстовке с капюшоном продолжает искать полиция
02.01.2023, 10:100 МТС перечислил книги для псковских школьников, которые можно читать прямо со смартфона 02.01.2023, 09:580 Звезда фильмов Marvel получил травмы при уборке снега и находится в критическом состоянии 02.01.2023, 09:390 Новый магазин откроют в монастырской гостинице в Печорах 02.01.2023, 09:250 Парильное помещение загорелось в двухэтажной бане в Пскове в Новый год
02.01.2023, 09:021 Недостающие тротуары появятся на трёх улицах в Пскове 01.01.2023, 22:000 Умер первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко 01.01.2023, 21:281 Эксперт оценила пользу бани при похмелье 01.01.2023, 21:050 «Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов
01.01.2023, 20:342 Владельцы жилья теперь могут бесплатно узнавать о прописанных в квартире 01.01.2023, 20:080 Центробанк установил ограничения на выдачу кредитов россиянам 01.01.2023, 19:430 Диетолог назвала сроки хранения оливье 01.01.2023, 19:110 Климатолог дал предварительный прогноз на 2023 год
01.01.2023, 18:410 Родители детей-инвалидов в России смогут бесплатно находиться с ними в стационарах 01.01.2023, 18:120 В Петербурге установлен температурный рекорд для 1 января 01.01.2023, 17:450 Пациент-дебошир напал на медбрата в машине скорой помощи 01.01.2023, 17:210 Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов «Спортмастера»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru