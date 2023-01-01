Общество

Наблюдать за погодой советует народный календарь 4 января

Настасьин день отмечается 4 января по народному календарю. В этот день рекомендуется наблюдать за погодой.

Считалось, что если облака идут против ветра — быть снегу. В целом же погода этого дня указывала на погоду октября, сообщает calend.ru.

В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.

Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы оградить их от возможных болезней. А еще вся семья славила свой род и своих предков. Особые почести доставались матерям.