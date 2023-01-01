Общество

Врач рассказала, чем опасен сухой воздух помещении

В холодный период года воздух в помещении становится слишком сухим из-за отопления, недостаток влаги в воздухе может навредить здоровью. Об этом в беседе с RT предупредила Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

По её словам, могут появиться или обостриться такие заболевания, как атопический дерматит и псориаз.

Кроме того, на пересушенных слизистых носа и горла нарушается местный иммунитет, задерживаются патогенные вирусы и бактерии, что повышает риск развития ОРВИ, добавила собеседница издания.

«От сухого воздуха также страдают глаза. Это чревато развитием синдрома сухого глаза — патологии, при которой нарушается продукция слезы, а слёзная плёнка становится нестабильной. Глаза при этом становятся более уязвимы перед инфекциями, воспалениями, а также снижается острота зрения. Оптимальная влажность воздуха в комнате составляет 40—60%. В отопительный сезон показатель опускается до уровня 20—30%», — объяснила эксперт.

По её мнению, современное решение проблемы — установить в помещении увлажнитель воздуха.

«Однако если нет возможности приобрести гаджет, можно прибегнуть к таким известным способам, как частая влажная уборка, установка ёмкостей с водой у радиаторов, сушка белья в комнате, кипячение воды», — добавила она.

При этом врач напомнила, что даже в холодное время года необходимо проветривать помещение: это способствует обновлению воздуха и, соответственно, уменьшению концентрации бактериальных и вирусных возбудителей.

«Излишняя влажность в помещении также вредна для организма. Такие условия могут усилить симптомы астмы или негативно сказаться на здоровье сердца и сосудов, так как влажный воздух в сочетании с высокой температурой нарушает естественные процессы терморегуляции в организме. Чтобы вовремя заметить проблему сухого или чрезмерно влажного воздуха в помещении, необходимо установить гигрометр и ориентироваться на его показатели. Это подтолкнёт принять меры и в дальнейшем поддерживать комфортные условия воздуха, которые не навредят здоровью», — заключила она.