Общество

Сыновья из каких псковских семей зарабатывают больше, выяснили аналитики

Сыновья в Пскове, выросшие в семьях, где царит взаимопонимание, зарабатывают больше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе SuperJob.

В опросе приняли участие родители разнополых детей из всех округов страны и псковичи от 18 до 25 лет, воспитывавшихся в полных семьях.

Двое из трех родителей, примерно поровну матерей и отцов, уверены, что одинаково хорошо понимают и сыновей, и дочерей. А вот среди молодых мужчин поколения Z только 43% опрошенных считают, что оба родителя понимают их. Среди девушек об одинаковой степени взаимопонимания и с матерью, и с отцом рассказала только каждая третья, чуть чаще девушки говорят о том, что мать понимает их лучше (35%). Каждый четвертый юноша также утверждает, что с матерью им легче быть понятым и услышанным (24%).

Среди юношей и девушек от 18 до 25 лет по 8% тех, кто считает, что их лучше понимает отец. При этом отцы чуть чаще говорят, что им легче установить контакт с дочерями (10%, с сыновьями — 9%).

Отцов, которые признают, что не понимают ни сыновей, ни дочерей, — 3%, матерей — 4%. Среди совершеннолетних сыновей 9% говорят, что их не понимают оба родителя, среди дочерей — 11%.

Интересно, что юноши, которые зарабатывают от 50 тысяч рублей в месяц, говорят о взаимопонимании с родителями чаще, чем, кто зарабатывает меньше. Среди девушек ситуация противоположная: те, кто зарабатывает от 50 тысяч рублей, чаще говорят о том, что родители их не понимают.

Опрос проводился с 2 по 20 декабря.