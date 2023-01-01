Общество

Что нужно делать после вызова «скорой», перечислили псковичам

Что нужно делать после вызова скорой медицинской помощи, рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области. Рекомендации специалисты опубликовали в Telegram-канале комитета.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«Несмотря на большое количество вызовов, которые продолжают поступать и в период новогодних праздников, погодные условия, состояние дорог врачи скорых стараются максимально быстро доехать до больных, в том числе и в отдалённые районы области», – отметили специалисты.

После вызова скорой помощи следует оставаться рядом с пациентом, чтобы следить за изменением его состояния. По возможности подготовить паспорт и полис больного.

Если пациент находится в общественном месте, необходимо встретить бригаду и проводить её к пациенту. Не надо занимать телефон звонками, так как специалисты могут связаться для уточнения места и обстоятельств.

Если пациент дома - нужно обеспечить свободный доступ к больному, при необходимости откройте дверь (калитку, шлагбаум), чтобы ускорить прибытие медицинских работников.

«Если требуется немедленное оказание помощи до прибытия бригады, и вы готовы ее оказать — сообщите об этом диспетчеру, он переключит вас на врача, который даст рекомендации по оказанию первой медицинской помощи до прибытия бригады врачей», – добавили в профильном комитете.

Домашних животных необходимо убрать в другую комнату.

Одиноким людям рекомендуется созвониться с соседями, которые могли бы встретить бригаду скорой помощи.

При плохом самочувствии, если температура тела выше 38°, то в дневное время гражданам необходимо вызывать врача из поликлиники, а в ночное время — обращаться в скорую медицинскую помощь.