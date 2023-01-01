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Общество

О мерах поддержки участникам СВО в 2023 году рассказал Александр Козловский

05.01.2023 17:03|Псков

О мерах поддержки участникам СВО и членам их семей в 2023 году рассказал депутат Государственной Думы от Псковской области, первый заместитель председателя комитета ГД по промышленности и торговле Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Мобилизованным присваивается статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту. Соответственно, им положены те же самые льготы: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, обязательное государственное страхование и ряд других дополнительных социальных гарантий. Кроме того, участники СВО получают статус ветеранов боевых действий.

Предусмотрены особенности трудового взаимодействия с мобилизованными гражданами. На период мобилизации трудовой договор с мобилизованным не прекращается, а приостанавливается и за работником сохраняется место работы.

Период приостановления действия договора засчитают в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности. За мобилизованными госслужащими также сохранят их должности: период прохождения военной службы будет включен в стаж гражданской службы. На время участия в СВО прохождение службы приостанавливается.

Срок военной службы участников добровольческих подразделений включат в страховой стаж для будущей пенсии. Для граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

Выплаты мобилизованным и добровольцам, военнослужащим-контрактникам, задействованным в СВО, а также членам их семей освободят от НДФЛ. Подоходным налогом также не будут облагаться суточные командированным на новые территории. Также их освободят от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ, и они не будут платить пени при просрочке взносов за капитальный ремонт в многоквартирном доме.

Теги: #спецоперация #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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