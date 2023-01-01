Общество

Псковичей предупреждают о пожарах из-за аномальных морозов в России

МЧС России предупреждает о риске роста пожаров из-за аномальных морозов в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В связи с прогнозируемым аномальным понижением температуры воздуха населению Псковской области рекомендуется обратить внимание на правила пользования печным отоплением, электроприборами и проявить бдительность, направленную на соблюдение требований пожарной безопасности в жилище, в том числе при пребывании в пансионатах, домах отдыха, гостевых домах и прочих местах, предназначенных для проживания.

Так же в пресс-службе ведомства обращают внимание жителей региона на соблюдение правил противопожарного режима в Российской Федерации и не допускать хранение газовых баллонов в жилище и на балконах жилых домов.