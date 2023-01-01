Общество

Более 2,3 тысяч заявок от беременных псковичек принял социальный фонд

Социальный фонд принял свыше 2,3 тысяч заявлений от жителей Псковской области на оформление единого пособия для беременных женщин и семей с детьми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

2346 заявлений подано в Псковской области на единое пособие – новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале госуслуг для семей из всех регионов.

Часть заявлений родителей поступила на пособие первому ребенку до 3 лет. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут оформить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи (в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия).

В целом единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Новое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.