ПЭМЗ открыл двери: школьники из Пскова увидели производство электродвигателей изнутри

32 старшеклассника вечерней школы посетили Псковский электромашиностроительный завод. Профориентационный тур для них организовал Молодежный кадровый центр Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Областном центре занятости населения.

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Завод основали в 1895 году предпринимателем Александром Штейном. Свою более чем вековую историю предприятие начинало как завод «Металлист». Сегодня ПЭМЗ специализируется на разработке и серийном изготовлении электрических машин постоянного и переменного тока мощностью до 300 киловатт для различных отраслей промышленности, а также выпускает электродвигатели для железнодорожного и городского транспорта (поездов, вагонов метро, трамваев, троллейбусов), станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники.

Школьников познакомили с историей предприятия, провели по музею завода, а затем — по цехам. Сотрудники ответили на вопросы старшеклассников о вакансиях для школьников, особенностях рабочего процесса и возможности обучиться на рабочем месте.

На заводе есть специалисты по разработке и производству электрических машин, инженеры-конструкторы, технологи, а также рабочие специальности, связанные с металлообработкой и сборкой. Среди возможных направлений для молодых специалистов — работа в отделе главного конструктора, отделе главного технолога и на производственных участках.

Такие профтуры — часть национального проекта «Кадры». Их задача — дать подросткам возможность примерить профессию, чтобы уже сегодня понимать, куда двигаться в будущем.