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ПЭМЗ открыл двери: школьники из Пскова увидели производство электродвигателей изнутри

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32 старшеклассника вечерней школы посетили Псковский электромашиностроительный завод. Профориентационный тур для них организовал Молодежный кадровый центр Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Областном центре занятости населения.

Фото здесь и далее: ОЦЗН

Завод основали в 1895 году предпринимателем Александром Штейном. Свою более чем вековую историю предприятие начинало как завод «Металлист». Сегодня ПЭМЗ специализируется на разработке и серийном изготовлении электрических машин постоянного и переменного тока мощностью до 300 киловатт для различных отраслей промышленности, а также выпускает электродвигатели для железнодорожного и городского транспорта (поездов, вагонов метро, трамваев, троллейбусов), станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники.

Школьников познакомили с историей предприятия, провели по музею завода, а затем — по цехам. Сотрудники ответили на вопросы старшеклассников о вакансиях для школьников, особенностях рабочего процесса и возможности обучиться на рабочем месте.

На заводе есть специалисты по разработке и производству электрических машин, инженеры-конструкторы, технологи, а также рабочие специальности, связанные с металлообработкой и сборкой. Среди возможных направлений для молодых специалистов — работа в отделе главного конструктора, отделе главного технолога и на производственных участках.

 

Такие профтуры — часть национального проекта «Кадры». Их задача — дать подросткам возможность примерить профессию, чтобы уже сегодня понимать, куда двигаться в будущем.

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