В Великих Луках обсудили вопросы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти

Круглый стол, посвященный вопросам патриотического воспитания молодежи, сохранению исторической памяти и преемственности поколений прошел в Великих Луках. Участником встречи стал полковник, представитель известной военной династии, более 30 лет посвятивший служению Отечеству Денис Якубов, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Особое значение для Великих Лук имеет имя отца Дениса Якубова — генерала армии, почетного гражданина города Юрия Якубова. Его многолетняя служба и вклад в защиту Отечества являются частью истории и общественной жизни города.

В работе круглого стола также приняли участие депутаты Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина, депутат Великолукской городской Думы Константин Максимов, заместитель главы администрации города Екатерина Семенова, начальник управления образования Виктория Крюкова, представители общественных организаций, музейного сообщества, а также школьники.

Участники встречи обсудили роль образовательных учреждений, музеев и общественных организаций в патриотическом воспитании подрастающего поколения, важность сохранения памяти о защитниках Отечества и передачи исторических знаний молодежи. Отдельное внимание уделили личному примеру людей, посвятивших свою жизнь служению Родине.

«Встречи с военнослужащими и представителями военных династий позволяют школьникам напрямую общаться с людьми, для которых понятия долга, ответственности, мужества и любви к Отечеству являются частью жизненного пути», — подчеркнули в администрации города.

Рабочий визит Дениса Якубова в Великие Луки продолжился посещением музея истории школы №16 и уроком мужества для учащихся. Такие мероприятия становятся важной частью работы по сохранению исторической памяти и формированию у молодого поколения уважительного отношения к истории страны, подвигу защитников Отечества и традициям своего города.