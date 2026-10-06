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Суд обязал администрацию Печорского округа организовать перевозку детей в школу

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Печорский районный суд рассмотрел два иска об организации перевозки учащихся от места жительства до образовательного учреждения и обратно специально выделенным транспортом. В результате он обязал администрацию Печорского муниципального округа в течение двух месяцев организовать бесплатную перевозку учащихся от места их жительства до школы и обратно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В ходе рассмотрения дел установлено, что в отделении Печорской средней общеобразовательной школы № 3, расположенном в сельской местности, обучаются дети, проживающие вдали от школы (более 3-4 километра), возможность ежедневно добираться до образовательного учреждения самостоятельно транспортом, в том числе общественным, отсутствует. 

Дети добираются в школу в сопровождении родителей возможным транспортном либо пешком. 

Несмотря на неоднократные обращения родителей в администрацию и управление образования по вопросу организации перевозки детей до образовательного учреждения, перевозку так и не организовали. 

По итогам рассмотрения дел, суд удовлетворил иски родителей, обязал администрацию Печорского муниципального округа в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать бесплатную перевозку учащихся от места их жительства до школы и обратно.

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