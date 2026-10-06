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T2 и ЕКП запускают специальный тариф для жителей Псковской области

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T2, российский оператор мобильной связи, расширяет партнерство с Единой картой петербуржца на территории Псковской области. У жителей области появился новый удобный инструмент – карта ЕКП «Псковская»: для всех держателей карты действует эксклюзивный тарифный план, разработанный в рамках сотрудничества с ЕКП.

Фото: Т2

Запуск спецтарифа в Псковской области стал логичным продолжением стратегического партнерства с проектом «Единая карта петербуржца», к которому компания присоединилась в 2023 году, и по-прежнему остается единственным из «большой четверки» оператором, представленным в ЕКП в рамках тарифа абонентам доступны 20 Гигабайт интернета, безлимитные месседжеры, безлимит на звонки внутри сети, 500 минут на номера других операторов и 100 СМС. Остатки минут и гигабайт переносятся на следующий месяц. Тариф можно подключить с новым номером Т2 или перейти на него с номером другого оператора на официальной странице.

«Для нас принципиально важно быть не просто поставщиком гигабайтов, а частью региональной инфраструктуры. Мы внимательно изучили потребности жителей региона и создали предложение, в котором объединили прозрачную цену, достаточный объём трафика и возможность пользоваться привычными преимуществами карты на новом уровне. Как единственный оператор-партнёр ЕКП, мы стремимся делать передовые федеральные инициативы доступными в каждом регионе нашего присутствия. Уверен, жители Псковской области по достоинству оценят эту синергию мобильной связи и городских сервисов», - пояснил директор псковского филиала T2 Сергей Мартынов.

«При запуске ЕКП "Псковская" мы хотели предоставить жителям Псковской области привилегии, которыми уже пользуются держатели ЕКП на территории Санкт-Петербурга, в том числе специальные условия от партнеров проекта. Тариф от Т2 станет еще одним драйвером практической ценности Единой карты петербуржца для жителей Псковской области», - добавила директор СПБ ГКУ «ЦИС» (оператор Единой карты петербуржца») Валентина Козырева.

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