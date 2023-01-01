Общество

Псковских водителей просят соблюдать правила перевозки детей на период зимних каникул

В период праздничных и выходных дней, а также зимних школьных каникул Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей-родителей на необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей-пассажиров в автомобиле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: УМВД ГИБДД по Псковской области

«В эти дни увеличивается число выездов на личных автомобилях, люди семьями выезжают к родственникам, в зоны отдыха, совершают междугородние поездки», - отметили в ГИБДД.

В таких условиях особенно важно предпринять все меры для обеспечения безопасности детей, находящихся в салонах автомобилей.