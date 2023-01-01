Общество

В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за холодов

Оранжевый уровень погодной опасности установлен в Москве и Подмосковье из-за очень низкой температуры воздуха. Ожидается холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Предупреждение действует с 21:00 5 января до 21:00 7 января. Также в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение объявлено до 12:00 6 января.

Напомним, что необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России в ближайшие дни.