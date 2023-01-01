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Общество

Учитель из Великих Лук провела урок русского языка на всю страну

07.01.2023 10:16|ПсковКомментариев: 0

Финал федерального проекта «Классная тема!» состоялся 6 января в эфире телеканала «Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе телеканала.

Фото здесь и далее: телеканал «Россия»

Проект организован по поручению президента России Владимира Путина Министерством просвещения Российской Федерации и телеканалом «Россия» при информационной поддержке VK. Победителем педагогического соревнования и обладателем заветного приза – собственного авторского шоу на одном из федеральных каналов – стал учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев.

Вместе с ведущим шоу Дмитрием Шепелевым, телезрителями и зрителями в студии за всем происходящим с большим наблюдали эксперты: журналист, директор Института медиа НИУ «Высшая школа экономики» Эрнест Мацкявичюс и нейробиолог, директор Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарев, а также звездные гости: народная артистка России, актриса Марина Зудина, актриса Елена Подкаминская и народный артист Российской Федерации, актер, телеведущий и кинопродюсер Дмитрий Харатьян.

Всего в шоу приняли участие семь финалистов, которые представили в эфире телеканала свои оригинальные уроки.

Татьяна Рассолова является учителем русского языка и литературы школы № 1 Великих Лук. А дети учат ее молодежному сленгу. «Это взаимный процесс: я учу их, а они учат меня. Это взаимообогащение», – резюмировала педагог.

Во время своего открытого урока на сцене шоу «Классная тема!» Татьяна с блеском провела викторину по фразеологизмам, подчеркнули организаторы проекта.

После завершившегося голосования и объявления результатов, поздравить всех финалистов и победителя проекта Аслана Кашежева на сцену вышел министр просвещения Сергей Кравцов: «Это новый проект для телевидения. Он получился поистине уникальным. Безусловно, мы поздравляем победителя, но хочу особо подчеркнуть, что участники «Классной темы!» тоже стали своего рода победителями - они достигли многого, завоевали любовь своих воспитанников, уважение коллег, и не побоялись продемонстрировать свои профессиональные навыки всей стране. Это зрелищное шоу, уверен, только начало большого пути, на котором мы повстречаем ярких, отзывчивых, эрудированных, талантливых учителей, которые творчески подходят к каждому уроку и становятся примером для детей».

Министр также поздравил всех педагогических работников с наступившим 2023 годом и напомнил, что этот год объявлен президентом  Годом педагога и наставника.

По итогам конкурса, победитель всероссийского проекта «Классная тема!» получает возможность сделать собственное шоу на одном из федеральных каналов. Телеканал «Россия» уже официально приступил к разработке цикла авторских передач Аслана Кашежева.

Источник: Псковская Лента Новостей
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