Общество

Псковский ЦУР перечислил самые популярные темы обращений в 2022 году

31 948 обращений в социальных сетях зафиксировали работники Центра управления регионом Псковской области за 2022 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ЦУР.

Инфографика: ЦУР Псковской области

«В этом году на ремонт дорог в Псковской области была выделена рекордная сумма – 13 млрд рублей. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" привели в порядок более 160 километров дорожной сети. Именно поэтому тема дорог стала самой обсуждаемой в соцсетях – за год специалисты ЦУР зафиксировали больше 6 тысяч обращений», - отметили работники ЦУР.

Теме благоустройства были посвящены 15% полученных обращений, на тему социальной защиты пришлось 14%. Вопросами ЖКХ интересовались в 10% случаев, в 9% проблемы были из сферы здравоохранения.