Общество

Жители и гости Печор смогут покататься на верблюде 8 и 9 января

Жители и гости Печор смогут покататься на верблюде с 7 по 9 января. Об этом сообщается в группе «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Псково-Печерские паломники» / «ВКонтакте»

«В этом году в праздничные дни Рождества Христова у вас снова будет возможность покататься на верблюде и на лошадях – 7, 8 и 9 января. Приезжайте к нам в гости!» - говорится в сообщении.

Верблюд много лет живёт в Печорском районе. Этот тот вид, который приспособлен к холодам, уточнили в группе.