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Какой сок поможет справиться с усталостью, объяснила диетолог

Гранатовый сок повышает иммунитет, помогает восстановить силы и справиться с усталостью, сообщила кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко. Это происходит, в частности, за счет большого количества витаминов и антиоксидантов в его составе, пояснила она.

«Гранатовый сок во все времена считался самым полезным соком. Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов – активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. Это природный иммуномодулятор. Также гранатовый сок улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80% клеток, необходимых для иммунного ответа. В результате у человека прибавляется сил, он ощущает прилив энергии. Кроме того, в гранатовом соке содержатся жирорастворимые витамины D, E и K, а также Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, пусть и в небольшом количестве», – перечислила Римма Мойсенко.

Гранатовый сок помогает в лечении железодефицитной анемии, одним из симптомов которой бывает слабость, продолжила диетолог в интервью радио Sputnik.

«Гранатовый сок поднимает уровень гемоглобина в крови и помогает в лечении железодефицитной анемии – она часто выявляется у людей, которые жалуются на отсутствие сил. Это происходит за счет витамина С, терпенов, меди и железа в составе гранатового сока», – добавила она.

Чтобы получить максимум пользы от напитка, лучше всего готовить его самостоятельно, советует диетолог.

«Лучше делать сок самим и разводить его водой. Если выпить его в течение получаса после приготовления, можно получить практически двукратную пользу. Почти во все соки, приготовленные промышленным путем, добавляют сахар в качестве консерванта. В составе гранатового сока должен быть только сок и небольшой процент воды, но в продаже такие напитки встречаются редко», – заключила Римма Мойсенко.