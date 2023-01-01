Какой сок поможет справиться с усталостью, объяснила диетолог

Гранатовый сок повышает иммунитет, помогает восстановить силы и справиться с усталостью, сообщила кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко. Это происходит, в частности, за счет большого количества витаминов и антиоксидантов в его составе, пояснила она.
Гранатовый сок помогает в лечении железодефицитной анемии, одним из симптомов которой бывает слабость, продолжила диетолог в интервью радио Sputnik.
«Гранатовый сок поднимает уровень гемоглобина в крови и помогает в лечении железодефицитной анемии – она часто выявляется у людей, которые жалуются на отсутствие сил. Это происходит за счет витамина С, терпенов, меди и железа в составе гранатового сока», – добавила она.
Чтобы получить максимум пользы от напитка, лучше всего готовить его самостоятельно, советует диетолог.
«Лучше делать сок самим и разводить его водой. Если выпить его в течение получаса после приготовления, можно получить практически двукратную пользу. Почти во все соки, приготовленные промышленным путем, добавляют сахар в качестве консерванта. В составе гранатового сока должен быть только сок и небольшой процент воды, но в продаже такие напитки встречаются редко», – заключила Римма Мойсенко.