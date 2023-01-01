Обращать внимание на длину фитиля свечи посоветовали псковичам

Соблюдать правила пожарной безопасности при использовании свечей призвали псковичей. Рекомендации по их соблюдению опубликовали на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
«Свечи – это один из главных атрибутов Рождества. Они помогают создавать праздничное и торжественное настроение. Свечи зажигают как в церквях, так и дома. Однако никогда не стоит забывать, что таинственное свечение оранжевого пламени может принести с собой не только тепло и уют, но и беду», - отметили в ведомстве.
В ведомстве порекомендовали:
- ни в коем случае не оставлять свечи непотушенными при уходе из дома;
- не размещать свечи в непосредственной близости от предметов, которые легко могут загореться: шторы, книги, особенно в тех местах, где возможен сквозняк;
- устанавливать свечу следует в подсвечник из прочного, надежного и негорючего материала. Лучше всего использовать металлические или керамические подсвечники;
- свечи должны быть хорошо закреплены в подсвечнике, а сам он не должен шататься;
- узкие свечи нужно закреплять в подсвечниках так, чтобы они стояли строго вертикально. Широкие можно поставить без подсвечника, но на несгораемом основании;
- нужно убедиться, что фитиль не слишком длинный. Если его длина превышает 1 см, его нужно подрезать, иначе пламя будет слишком большим и может выйти из-под контроля. Иногда слишком длинный фитиль заставляет свечу коптить, в этом случае его нужно подрезать до 0,5 см.
- хранить свечи следует в месте, недоступном для детей;
- если планируется зажечь сразу несколько свечей, нужно размещать их на расстоянии не менее 10 см друг от друга.
- не нужно ждать, пока пламя погаснет полностью. Гасить свечу лучше так ,чтобы оставалось около двух сантиметров до края подсвечника, во избежание его деформации.
- пламя лучше не задувать, а гасить колпачком или ложкой. Следует быть осторожным, находясь рядом со свечой: не наклоняться над ней и не приближаться слишком сильно, чтобы не загорелись одежда и волосы.
«Только правильное хранение и соблюдение правил эксплуатации свечей обезопасит ваш дом от пожара. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101, 112», - подчеркнули в ведомстве.