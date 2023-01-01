Диетологи дали советы желающим скинуть лишний вес после праздников

Диетологи рассказали, как прийти в форму после праздничных новогодних застолий, из чего может состоять вкусный диетический ужин, что такое принципы полезной тарелки и почему не стоит прибегать к слабительным и голоданию.
Врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко заявил, что очень часто переедание во время новогодних праздников случается из-за того, что люди хотят расслабиться и получить удовольствие, а не потому, что они действительно голодны.
«Праздники — это такое время, когда мы едим в основном для удовольствия, и, к сожалению, если человек ест для удовольствия, ему очень трудно почувствовать, когда достаточно», — приводит слова Обложко РИА Новости.
Диетолог рекомендовал для возвращения в былую форму устраивать сытные, объемные и вкусные разгрузочные дни, которые при этом будут создавать дефицит калорий. Например, прекрасным блюдом для разгрузочного дня могут стать диетические голубцы.
В свою очередь диетолог-эндокринолог Майра Рау рассказала, что на новогодних каникулах нужно стараться придерживаться принципа здоровой тарелки, когда человек ест дома или в гостях.
Она отметила, что нужно стараться не добавлять сахар в напитки и употреблять достаточное количество воды до, во время и после еды.
Кроме того, диетологи подчеркнули, что ни в коем случае не стоит для сброса веса голодать. Также они предупредили о неэффективности в этом деле слабительных и мочегонных препаратов, которые лишь выводят жидкость из организма, но на количество жировой массы влияния не оказывают. Помимо этого, длительные эпизоды голодания могут привести к развитию желчно-каменной болезни.