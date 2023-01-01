Общество

Умер сценарист продолжения «Иронии судьбы» Алексей Слаповский

Умер российский писатель и драматург Алексей Слаповский, сообщили на своих страницах в Facebook* его дочь Алла и главный редактор журнала «Волга», в редколлегию которого входил Слаповский, Анна Сафронова.

Алексей Слаповский. Фото: Николай Титов / Global Look Press

По словам дочери писателя, причиной его смерти стала пневмония, уточняет РБК.

Слаповский — финалист премий «Русский Букер» и «Большая книга», автор ряда повестей и романов, а также пьес, ставившихся различными театрами России, в том числе петербургским Театром комедии имени Акимова. Однако наибольшую известность он получил как автор и соавтор сценариев множества фильмов и сериалов, среди которых знаменитый «Участок», а также «Ирония судьбы. Продолжение» и «Елки 1914».

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