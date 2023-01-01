Всего один новый случай заражения COVID-19 выявили в Псковской области

Всего один новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 944 раза, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 5 пациентов, всего – 123 854. Умер из-за коронавируса в регионе 1 961 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
Псков –41274/0
Великие Луки –18270/1
Бежаницкий район –1614/0
Великолукский район –2857/0
Гдовский район –2257/0
Дедовичский район –3111/0
Дновский район –1024/0
Красногородский район –1145/0
Куньинский район –1072/0
Локнянский район –1221/0
Невельский район –5669/0
Новоржевский район –1353/0
Новосокольнический район –3307/0
Опочецкий район –3845/0
Островский район –6102/0
Палкинский район –1282/0
Печорский район –2987/0
Плюсский район –1986/0
Порховский район –4573/0
Псковский район –9726/0
Пустошкинский район –1596/0
Пушкиногорский район –1813/0
Пыталовский район –1926/0
Себежский район –3012/0
Стругокрасненский район –2127/0
Усвятский район –749/0.