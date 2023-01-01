Общество

Всего один новый случай заражения COVID-19 выявили в Псковской области

Всего один новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 944 раза, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 5 пациентов, всего – 123 854. Умер из-за коронавируса в регионе 1 961 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

Псков –41274/0

Великие Луки –18270/1

Бежаницкий район –1614/0

Великолукский район –2857/0

Гдовский район –2257/0

Дедовичский район –3111/0

Дновский район –1024/0

Красногородский район –1145/0

Куньинский район –1072/0

Локнянский район –1221/0

Невельский район –5669/0

Новоржевский район –1353/0

Новосокольнический район –3307/0

Опочецкий район –3845/0

Островский район –6102/0

Палкинский район –1282/0

Печорский район –2987/0

Плюсский район –1986/0

Порховский район –4573/0

Псковский район –9726/0

Пустошкинский район –1596/0

Пушкиногорский район –1813/0

Пыталовский район –1926/0

Себежский район –3012/0

Стругокрасненский район –2127/0

Усвятский район –749/0.