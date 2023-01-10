Общество

Росгвардейцы поделились результатами оперативно-профилактического мероприятия «Охота»

С целью усиления контроля за оборотом гражданского оружия, выявления и пресечения фактов незаконной охоты, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, в Псковской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Охота». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии совместно с полицией и охотничьими инспекторами проверили 34 охотника и выявили три факта нарушения законодательства, изъяли две единицы оружия. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Сотрудники Росгвардии провели работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводили информацию об административной ответственности за стрельбу в неотведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.