Общество

Затянувшиеся праздничные застолья могут стать причиной развития подагры

Подагра - это серьезное заболевание, которое развивается, когда в сосудах откладывается мочевая кислота и соли. А причиной этих процессов становятся чрезмерное употребление алкоголя и мяса.

Во время приступов подагры, как правило, человек испытывает боли в больших пальцах ног из-за их искривления под воздействием мочевой кислоты. Косточка у большого пальца ноги начинает опухать и болит при малейшем нажатии, сообщает издание RuNews24.

Если подагру не лечить или лечить неправильно, то впоследствии заболевание может распространиться и на внутренние органы, вызывая проблемы с сердцем, разрушая почки.

Обычно подагра проявляется у людей возрастной категории 45–50+. Приступы могут случаться 1-2 раза в год, но при отсутствии лечения боль и деформация суставов станут постоянными спутниками. При первых же симптомах заболевания необходимо обратиться к ревматологу и тщательно контролировать свой рацион.