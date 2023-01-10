Двойня родилась в Великих Луках в декабре

Двойня появилась на свет в Великолукском родильном доме в декабре. Об этом сообщается в группе Великолукской межрайонной больницы соцсети «ВКонтакте».
Так, в последнем месяце 2022 года родились 53 мальчика и 46 девочек.
Кроме того, в учреждении на лечении по состоянию на 1 января находились 350 человек. За декабрь поступили 605 человек, выписали - 624. В отделении реанимации находились 43 человека. Врачи за месяц провели 300 операций. Также одного пациента эвакуировали вертолетом санитарной авиации.