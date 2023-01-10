Общество

Прием заявок на конкурс «Спасем жизнь вместе» начался в Псковской области

Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» проводится в Псковской области с 10 января по 20 февраля. Он организован региональным управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс проводится для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, сформировать в обществе негативное отношение к их незаконному потреблению.

В творческом состязании могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, ее содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

Номинации конкурса: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Конкурсные работы с заявками принимаются в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля 2023 года по адресу: Псков, улица Ипподромная, дом 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.