Общество

Более 60% псковичей ассоциируют кредит с долговой ямой – эксперты

Мнение о том, что кредит - это путь в долговую яму, сегодня разделяют 6 из 10 псковичей. При этом свежий опыт использования заемных средств есть у каждого третьего. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы SuperJob.

С 1 января 2023 года Центробанк ограничил выдачу высокорискованных кредитов: требования к заемщикам станут жестче, а сами займы - дороже. Между тем кредиты остаются достаточно популярным способом решения финансовых проблем: за последние полгода пользоваться ими доводилось каждому третьему псковичу (31%). Чаще всего в долг у банков берут опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет: 36% из них брали кредит в последние 6 месяцев.

С точки зрения 62% псковичей, кредиты - это не что иное, как прямая дорога в долговую яму, тогда как 17%, напротив, убеждены, что это отличная возможность приобрести желаемое. Положительное мнение о кредитах чаще разделяют те, кто ими пользовался (25% против 9%). Тех, кто считает займы полезным финансовым инструментом, вдвое больше среди опрошенных старше 45 лет, чем среди респондентов до 34 (16% против 8%). Исключительно негативное представление об этой банковской услуге более характерно для мужчин, чем для женщин (70% против 56%).