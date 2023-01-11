Общество

Как защитить себя от ОРВИ и гриппа, напомнили в Роспотребнадзоре

Чтобы защитить себя от ОРВИ и гриппа, не стоит в условиях неблагоприятной эпидобстановки посещать массовые мероприятия, напомнили в Роспотребнадзоре.

В общественных местах нужно защищать органы дыхания и носить маску. Кроме того, следует стараться не контактировать с людьми с симптомами простуды, пишет RuNews24.

В ведомстве напомнили, что важно также избегать переутомления и стресса.

«Стоит обратить внимание на способы повышения иммунитета. На иммунную систему положительно влияют правильное питание, употребление в пищу овощей и фруктов, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе. В случае ухудшения самочувствия обратиться к врачу и не заниматься самолечением», – написали в Роспотребнадзоре.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире гриппом заболевают каждый пятый-десятый взрослый и каждый третий-пятый ребёнок. Дети болеют чаще, так как у них ещё не сформировался иммунитет к гриппу и вирусам, которые вызывают ОРВИ.