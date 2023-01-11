Общество

13 тысяч пациентов принял Псковский областной онкологический диспансер в 2022 году

Необходимую медицинскую помощь в Псковском областном онкологическом диспансере в 2022 году оказали 13 тысячам пациентов, что на 11% больше показателей 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В прошлом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Псковский областной онкологический диспансер поступило более 50 единиц новой медицинской техники.

Например, для нужд великолукского филиала был приобретён цифровой рентген-диагностический комплекс на три рабочих места стоимостью, который отвечает всем современным требованиям рентгенодиагностики.

Реализация национального проекта «Здравоохранение» и входящего в него федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» позволяют увеличить доступность и качество медицинского обслуживания жителей Псковской области, отметили в комитете.