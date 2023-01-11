Общество

Акция по сбору макулатуры стартовала в Псковской области

Акция по сбору макулатуры в рамках экологического проекта «ЭкоМЦ» проходит в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

После новогодних праздников осталось очень много использованной бумаги и упаковок из картона, а утилизировать с бытовыми отходами уже не современно и не рационально, отметили в молодежном центре. Сдача ненужной, использованной бумаги и картона способствует уменьшению вырубки деревьев, а также необходима для рационального использования ресурсов планеты, уменьшения загрязнения окружающей среды и улучшения экологической ситуации в мире.

До 30 января можно принести бесхозную бумагу или картон в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Максима Горького, 15.

При желании, можно оставить заявку на сдачу макулатуры по телефону 56-44-44.